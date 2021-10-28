Суд признал законным заочный арест главврача клиники "Медицина 24/7"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным заочный арест Олега Серебрянского - генерального директора и главного врача столичной частной клиники "Медицина 24/7", в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.

В конце сентября стало известно о том, что Следственный комитет РФ объявил Серебрянского в международный розыск, а Басманный суд Москвы арестовал его заочно. Мера пресечения избрана судом первой инстанции на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Ранее Басманный суд отправил в СИЗО в рамках расследования этого же дела заведующего отделением анестезиологии и реанимации клиники Руслана Павлова и врача-реаниматолога Павла Наумова. По словам источника ТАСС, следствие установило, что действиями арестованных врачей, которые квалифицированны СК как средняя тяжесть, непосредственно руководил Серебрянский. В 2019 году Наумов и Павлов, не имея профессионального медоборудования, оказали неквалифицированную помощь пожилой москвичке, поступившей к ним с инфарктом, а позже умершего в одной из городских больниц столицы.

Жалобы Бастрыкину

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после личного приема потерпевших по уголовному делу в отношении клиники "Медицина 24/7" отметил волокиту при расследовании и назначил служебные проверки. Дело было передано в центральный аппарат ведомства. На прием к главе СК обратились люди, чьи родственники скончались, по их мнению, в результате оказания услуг, не отвечающего требованиям безопасности, в этой клинике. Бастрыкин заверил потерпевших, что при наличии оснований действия сотрудников клиники дополнительно будут квалифицированы по соответствующим статьям УК РФ, а виновных привлекут к ответственности.

Арбитражный суд Москвы 4 июня по просьбе столичного управления Росздравнадзора приостановил на 90 суток деятельность клиники, в которой позднее прошли обыски и выемка необходимых для расследования уголовного дела документов. Однако уже в конце августа арбитраж дал клинике разрешение на продолжение деятельности.