На священнослужителя напали с ножом в монастыре в Тульской области

ТАСС, 28 октября. Священнослужитель госпитализирован после нескольких ножевых ранений на территории монастыря в Новомосковске Тульской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В полиции ТАСС сообщили, что инцидент произошел на территории Свято-Успенского монастыря в Новомосковске. Сотрудники обители уточнили, что ранения получил монах.

"По предварительным данным, потерпевший пострадал в результате бытового конфликта со своим знакомым. Предположительно, в ходе инцидента злоумышленник нанес жертве несколько ранений. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. При проведении оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД определили местонахождение подозреваемого", - пояснили в полиции.

22-летний местный житель доставлен в полицию для разбирательства. Проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей происшествия. Жизнь пострадавшего вне опасности.