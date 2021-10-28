Более 100 человек задержали в Москве за взятки инспекторам ГИБДД за 9 месяцев 2021 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Столичная ГИБДД сообщила о задержании более 100 участников дорожного движения за дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"За противоправные деяния по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ "Дача взятки", за указанный период (9 месяцев 2021 года) задержан 101 участник дорожного движения", - сказали в ГИБДД.

В общей сложности возбуждено 85 уголовных дел. По остальным случаям решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве напоминает, что дача взятки должностном лицу при исполнении является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы", - добавили в ведомстве.