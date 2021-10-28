Три человека погибли и двое пострадали в ДТП под Тверью

ТАСС, 28 октября. Три человека погибли, еще двое доставлены в медицинские учреждения в результате ДТП, произошедшего в четверг на 192-м км автодороги М-9 "Балтия" в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир ВАЗ, еще два пассажира пострадали и доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в четверг в 8 утра. Предварительно, за рулем автомобиля LADA Granta находилась девушка 2000 года рождения. По неустановленной причине она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ, двигавшимся во встречном направлении.

В настоящий момент причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.