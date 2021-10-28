Сотрудника мэрии Новочеркасска подозревают в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новочеркасска. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 года сотрудник администрации заключил договор купли-продажи муниципального земельного участка площадью 200 гектар с 26-летним местным жителем. Таким образом он дал возможность мужчине зарегистрировать право собственности на данный участок земли. Своими действиями чиновник причинил имущественный ущерб администрации города, сумма которого будет установлена в ходе предварительного следствия.

"На основании материалов проверки, поступивших из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Новочеркасска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

В настоящее время по делу проводится действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что силовики провели обыски в департаменте ЖКХ администрации Новочеркасска в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве парка на одной из улиц города.