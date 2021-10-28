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СК предъявил обвинение жителю Орска в убийстве и расчленении девушки

Игорь Репин вину в совершении преступления признал

ТАСС, 28 октября. Следствие предъявило обвинение 42-летнему жителю Орска Игорю Репину в убийстве и расчленении девушки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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"В Главном следственном управлении СК РФ жителю Орска Игорю Репину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). При допросе в качестве обвиняемого Репин признал вину в совершении преступления. Ранее по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина решается вопрос о поощрении ведомственными наградами следователей, а также сотрудников уголовного розыска, которым удалось установить и задержать подозреваемого в короткие сроки.

По данным следствия, 21 октября Репин в состоянии алкогольного опьянения в собственной квартире в ходе ссоры со своей знакомой избил ее, после чего задушил ремнем. После этого для сокрытия следов убийства расчленил тело, поместив его в дорожный чемодан, а голову жертвы - в пакет. После этого он положил чемодан с обезглавленным трупом к одному из домов, а отсеченную голову выкинул в мусорный контейнер.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияОренбургская область
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