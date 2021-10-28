В Москве задержали мужчину, ударившего стулом полицейского в ресторане

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который ударил стулом по руке полицейского в ресторане на Арбате, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний уроженец Вологодской области", - сказала Иванова.

Ночью 28 октября посетитель ресторана на Арбате в центре Москвы в ходе проверки общественного порядка сорвал с полицейского нагрудный знак и стулом ударил по руке. Пострадавший лейтенант полиции за оказанием медицинской помощи обращался в больницу, после чего продолжил несение службы.

С мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.