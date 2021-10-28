В Литве в центре приема мигрантов распылили слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники охраны в центре регистрации иностранцев, который находится в городе Пабраде Швенчёнского района Литвы, применили слезоточивый газ, чтобы навести порядок среди содержащихся здесь нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию. Об этом в четверг сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

Мигранты на польско-белорусской границе — гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

"Во время беседы, в ходе которой разъяснялись вопросы предоставления убежища в Литве, мигранты стали выражать недовольство, кричать, проявлять агрессивность", - обрисовало ведомство детали инцидента. На требования успокоиться нелегалы не отреагировали. "Для усмирения пришлось применить слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

На этом инцидент был исчерпан, мигранты разошлись по комнатам. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Во вторник аналогичный случай произошел в пункте размещения нелегалов, устроенном в школе подготовки пограничников в деревне Медининкай Вильнюсского района. Беспорядки на бытовой почве возникли в женском секторе. Женщин заставил успокоиться лишь слезоточивый газ.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.