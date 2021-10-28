На Кубани водитель напал на инспектора ДПС

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении сотрудника ДПС в Кущевском районе, водитель автомобиля повалил сотрудника на землю и пытался его задушить, мужчина задержан, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"По данным следствия, полицейским была получена ориентировка на автомобиль "ВАЗ-21123", водитель которого, предположительно, находился в состоянии опьянения. Обнаружив указанную машину на парковке около одного из магазинов на улице Элеваторной, сотрудник полиции подошел к водителю и попросил предъявить документы на право управления транспортным средством. Молодой человек отказался и применил к сотруднику ДПС физическую силу, нанеся удар рукой в грудь, после чего повалил на землю и стал сжимать шею сотрудника руками", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что действия мужчины пресекли очевидцы, в отношении него возбуждено уголовное дело, его подозревают в применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Кущевскому району (ч. 2 ст. 318 УК РФ), мужчина задержан, следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте на время следствия по делу.