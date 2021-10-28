В Петербурге у черного копателя изъяли 20 кг тротила

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в изготовлении самодельного взрывного устройства для "участия в соревновании", на его съемной квартире обнаружено более 20 кг тротила. Об этом ТАСС сообщил источник в силовом ведомстве.

"Мужчину задержали в съемной квартире. При обыске правоохранители нашли в одной из комнат более 20 кг тротила. При установлении подробностей выяснилось, что задержанный долгое время увлекался раскопками в местах, где велись ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны. Именно там он отыскал взрывчатку", - рассказал источник.

Помимо тротила, у задержанного при обыске нашли элементы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Мужчина пояснил, что он состоит в тематических группах так называемых черных копателей в мессенджере Telegram, где они устраивают соревнования по изготовлению СВУ. Участники собирают их дома или в мастерских, а после подрывают в безлюдных местах, снимают процесс на видео и выкладывают в сеть.

В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к этой группе, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.