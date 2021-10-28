В Калмыкии суд арестовал водителя автобуса, который столкнулся с грузовиком

ЭЛИСТА, 28 октября. /ТАСС/. Суд в Калмыкии арестовал водителя пассажирского автобуса, столкнувшегося 24 октября с "Камазом" в Калмыкии. Мужчине предъявлено обвинение, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

"Водитель автобуса задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления (…) по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Погибли шесть человек, включая ребенка. По уточненным данным СК, еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести, из них двое госпитализированы.

Для объективного расследования ДТП возбужденное следствием муниципального образования МВД России "Яшкульский" уголовное дело по ч. 5 ст. 264 передано в следственный орган СУ СК России. Ранее сообщалось, что следственным управлением СК РФ по республике расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц). Теперь оба уголовных дела находятся на контроле у председателя Следственного комитета России, уточнили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что пассажирский автобус, столкнувшийся с "Камазом" в Калмыкии, не был оборудован ремнями безопасности. Суд в Калмыкии по ходатайству следствия в среду арестовал на два месяца владельца пассажирского автобуса и предпринимателя из Дагестана - организатора этой перевозки.