Гендиректор управляющей компании в Смоленске задержан по подозрению во взятке

ТАСС, 28 октября. Следователи задержали гендиректора смоленской управляющей компании "Жилищник", который подозревается в получении взятки на сумму почти 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В отношении генерального директора ОАО "Жилищник" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). <…> Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с сентября 2019 года по март 2020-го фигурант дела требовал от руководителя смоленской строительной организации взятку в виде автомобиля стоимостью 4 млн рублей. Взамен он предлагал решить вопрос об оплате задолженности перед компанией на сумму более 30 млн рублей, а также обеспечить проведение сделок в дальнейшем. Они заключили договор лизинга на автомобиль, который был передан подозреваемому.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, после лизинга общая стоимость предмета взятки составила более 4,4 млн рублей. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.