Защита "Омбудсмена полиции" просит вернуть дело в прокуратуру после подкупа потерпевшей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Адвокаты основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова обратились с заявлением на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, председателя СК Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова после того как в суде было заявлено о подкупе потерпевшей по делу их подзащитного. Об этом сказано в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

В заявлении защита просит вернуть дело Воронцова в прокуратуру и провести проверку сведений о подкупе. "Генерального прокурора РФ просим дать указания подчиненным нижестоящим прокурорам о возврате Люблинским городским судом уголовного дела в отношении Воронцова В. А. прокурору для поручения дополнительного расследования, взять данное уголовное дело под личный контроль", - отмечается в обращении. Там сказано также, что адвокаты просят главу СК РФ провести проверку по вышеизложенным фактам, которую поручить следователям центрального аппарата ведомства, а в случае передачи уголовного дела на доследование - изъять его в центральный аппарат СК.

"Просим директора ФСБ организовать проверку по вышеуказанным обстоятельствам во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой РФ и взять вышеуказанные вопросы под личный контроль", - говорится в документе. Адвокат Воронцова Александр Самухов подтвердил ТАСС отправку обращения в три ведомства. "Это обращение у нас было принято. Сегодня его зарегистрировали в установленном порядке в СК и Генпрокуратуре", - сказал он, отказавшись от иных комментариев.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС,в ходе заседания суда свидетель Ирина Андина, бывшая сотрудница полиции из Саранска, отказалась от ранее данных показаний. Первоначально она заявила, что Воронцов вымогал у нее порядка 30 тыс. рублей, а в случае отказа угрожал распространить в интернете ее видео интимного характера. Но на последнем заседании она заявила, что дала эти показания в надежде на восстановление на службе в полиции, а в действительности же Воронцов у нее ничего не вымогал. Более того, по ее словам, дать первоначальные показания в обмен на восстановление по службе ее убедили сотрудники МВД, которые занимались следствием по делу. После Андиной перед судом выступил свидетель Владимир Моисеев, знакомый Андиной. Он подтвердил все, сказанное потерпевшей и представил суду аудиозаписи, подтверждающие, что девушке обещали восстановление в обмен на показания против Воронцова.

Суть дела

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По версии следствия, в октябре 2017 года он вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. По второму эпизоду вымогательства он требовал в аналогичной ситуации деньги от бывшей сотрудницы полиции Саранска. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

В новость внесена правка (17:30 мск) - уточняется имя в лиде, правильно - Александр.