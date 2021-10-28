Суд отменил оправдательный приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и гособвинения и отменил оправдательный приговор коллегии присяжных заседателей в отношении сына экс-главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова, который был арестован по обвинению в убийстве студентки МГИМО весной 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Шамиль Яндарбаев.

"Сегодня восьмой состав Мосгорсуда удовлетворил апелляционные жалобы потерпевших и апелляционное представление прокуратуры об отмене приговора в отношении моего подзащитного", - сказал собеседник агентства. По его словам, вопрос об избрании меры пресечения Меджидову в четверг в апелляционной инстанции не рассматривался.

8 июня Никулинский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес Меджидову оправдательный приговор. За ним тогда осталось право на реабилитацию. Коллегия присяжных большинством голосов (5 к 1) вынесла вердикт, согласно которому Меджидов был признан невиновным. Он был освобожден в зале Никулинского суда, где слушалось уголовное дело.

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком - Муртузали Меджидовым. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Доведение до самоубийства".

Муртузали Меджидова, который является сыном бывшего главы правительства Республики Дагестан, задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.