На Урале арестовали подозреваемую в убийстве малолетней дочери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Женщина, которая подозревается в убийстве своей малолетней дочери в деревне Уфа-Шигири Свердловской области, арестована до 25 декабря. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 26 октября. Была задержана 34-летняя женщина, которая является инвалидом, она наблюдалась у врачей.

"Сегодня по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она заключена под стражу до 25 декабря 2021 года. [Ей] предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство малолетней", - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что орудие преступления (нож) женщина выбросила в выгребную яму. Изначально она рассказала, что преступление совершил неизвестный "бородатый мужчина", однако позднее обвиняемая призналась в содеянном.