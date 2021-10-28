Суд арестовал экс-руководителя "Главного управления обустройства войск" за мошенничество

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего руководителя АО "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы от 28 октября 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Горбачева Евгения Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 00 суток, то есть до 27 декабря 2021 года. Горбачев Е. А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в суде.