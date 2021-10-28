Генпрокуратура Румынии обвинила 10 человек по делу о пожаре в больнице в Пьятра-Нямце

БУХАРЕСТ, 28 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Румынии предъявила в четверг обвинения 10 физическим лицам и уездной больнице неотложной помощи в городе Пьятра-Нямц (северо-восток страны) по делу о пожаре, в котором в ноябре прошлого года погибли 10 пациентов с COVID-19. Об этом сообщило агентство Agerpres.

В числе обвиняемых - шесть человек, которые последовательно занимали должность временного менеджера больницы. Они обвиняются в неумышленном убийстве, неумышленном нанесении телесных повреждений, неумышленном нанесении материального ущерба и непринятии предусмотренных законом мер по безопасности и охране труда.

За последнее время в румынских больницах произошло три крупных пожара - 14 ноября 2020 года в больнице неотложной помощи в городе Пьятра-Нямц (10 жертв), 29 января этого года в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте (20 жертв), 1 октября в инфекционной больнице города Констанца (семь жертв). Всего в румынских больницах, где лечатся пациенты с COVID-19, по данным румынской прессы, за последний год произошло более десятка возгораний.