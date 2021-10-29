В Ингушетии возбудили дело после закупки Минздравом региона похищенных лекарств

МАГАС, 29 октября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело из-за закупки региональным Минздравом лекарственных препаратов на 11 млн рублей для республиканского онкоцентра, которые были похищены из других медорганизаций страны, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Ингушетии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По данным следствия, в марте 2021 года должностные лица Минздрава Ингушетии и ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" приняли и оплатили коммерческой организации более 11 млн рублей бюджетными средствами за лекарственные препараты, не соответствующие условиям заключенных контрактов, в отсутствие документов, подтверждающих их качество и легальность происхождения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, данные лекарственные препараты, имеющие индивидуальные контрольные идентификационные знаки, ранее были поставлены в медучреждения других регионов страны, а затем похищены оттуда неустановленными лицами.

На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, его совершивших.