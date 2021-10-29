Владельцем сгоревшей Tesla в Москве оказался экс-депутат Госдумы Александр Скоробогатько

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Владельцем автомобиля Tesla, водитель которой врезался в фонарный столб и сгорел в Москве, оказался бывший депутат Госдумы Александр Скоробогатько. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Владельцем автомобиля Tesla, который попал в ДТП, врезавшись в фонарный столб, после чего сгорел, оказался бывший депутат Госдумы Александр Скоробогатько. За рулем этого автомобиля находился его сын", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в ТиНАО возле метро "Прокшино" водитель автомобиля Tesla совершил наезд на мачту городского освещения, машина загорелась. Авария произошла в Проектируемом проезде 7029. Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля, пострадавших нет.

Александр Скоробогатько в 2003 - 2016 годах был депутатом Госдумы, в ноябре 2016 года досрочно сложил с себя депутатские полномочия.