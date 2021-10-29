Представителя Чечни по СЗФО отправили под домашний арест по обвинению в обороте наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Руководителю представительства Чеченской Республики по Северо-Западному федеральному округу 38-летнему Исламу Хизриеву предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Суд в Петербурге избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ислама Хизриева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств")", - говорится в сообщении.

Установлено, что Хизриев незаконно хранил при себе, без цели сбыта, наркотическую смесь, содержащую мефедрон, массой не менее 2,93 г. С ней мужчину задержали у дома 29 по Дунайскому проспекту.

Суд отказал следствию и отправил обвиняемого под домашний арест до 25 декабря. Уточняется, что Хизриев является единственным кормильцем в семье (на иждивении у него пятеро несовершеннолетних детей, супруга-инвалид и мать-инвалид), проживает по месту регистрации, трудоустроен и имеет постоянный легальный источник дохода.

Ранее СМИ сообщали о том, что днем 26 октября сотрудники ГИБДД Московского района Петербурга остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился Хизриев. У мужчины изъяли некое вещество, которое эксперты определили как наркотический психостимулятор. После этого Хизриев был доставлен в отдел полиции, где прошел медицинское освидетельствование на предмет нахождения в крови остатков наркотиков. В тот же день следствие возбудило в отношении него уголовное дело.