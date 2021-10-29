В регионах РФ специалисты за сутки потушили лесные пожары площадью более 1 тыс. га

ТАСС, 29 октября. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары площадью 1 059 га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади 236 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28 октября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 1 059 га. На 00:00 мск 29 октября 2021 года на территории Российской Федерации действовало шесть лесных пожаров на площади 236 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Еврейской области действует два пожара площадью 7 га, в Башкирии - пожар площадью менее 1 га, в Свердловской области - пожар на землях обороны и безопасности на площади 5 га, а также пожар площадью 5 га в Екатеринбурге. В Хабаровском крае зафиксирован пожар площадью 220 га в заповеднике "Джугджурский".

На тушении задействовано 485 человек, 91 единица техники, два воздушных судна, еще 12 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 40 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в 11 субъектах РФ.