Управляющая компания намерена восстановить сгоревший рынок в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Управляющая компания, в ведомстве которой находится сгоревший во Владивостоке рынок, намерена восстановить его, как только получит разрешение от всех инстанций. Сейчас его арендаторам предлагают места на других рынках города, предоставляют единовременную субсидию и ускоренную выдачу справки, подтверждающей факт пожара, сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

Пожар на Некрасовском рынке произошел во вторник, площадь горения составила 700 кв. м. Были эвакуированы 70 человек, спасены 10, данных о пострадавших нет. По факту пожара прокуратура Владивостока начала проверку. Одноэтажный рынок был расположен вблизи крупной транспортной развязки в жилом районе, здесь торговали продовольственными, хозяйственными товарами, одеждой и обувью. В четверг состоялась встреча арендаторов с краевыми и городскими властями, надзорными органами, профильными институтами развития бизнеса и кредитными организациями.

"Первый вопрос, который предприниматели задали на встрече, был о том, что будет дальше на этом месте, и представитель управляющей компании заявил о том, что есть намерение и желание восстановить рынок, ни о каком 25-этажном доме, как сейчас преподносится в некоторых источниках, речи не идет. Они готовы приступить к реконструкции, как только получат разрешение соответствующих органов. Также управляющая компания сказала, что они предложили части предпринимателей места на других рынках, по всей видимости, у них есть и другие участки", - сообщила Шемилина.

Региональный Минпромторг провел аналитику свободных торговых мест на рынках Владивостока и также предоставил эту информацию предпринимателям.

Возврат арендных платежей

Кроме того, сообщила собеседница агентства, управляющая компания вернет арендные платежи, которые предприниматели уже успели внести на месяц вперед. Городская администрация выдаст всем пострадавшим единовременную субсидию в размере около 30 тыс. рублей, перенаправив средства, предусмотренные на поддержку бизнеса.

"Также мы договорились с МЧС о том, что они в оперативном порядке выдадут справку, подтверждающую факт пожара. Согласно действующему законодательству она выдается в течение 30 дней, но мы договорились, что они в срочном порядке будут их выдавать в срок не более недели. <...> 2 ноября в центре "Мой бизнес" весь день будут консультировать юристы и оценщики, предпринимателям предложено зарегистрироваться, чтобы распределиться по времени, не ожидать в очереди и получить квалифицированную консультацию", - добавила Шемилина.

Она рассказала, что сейчас самая острая проблема - запрет доступа на территорию рынка из-за возможности обрушения. На этой площадке многие арендаторы торговали продуктами, и холодильное оборудование, которое находится там и не пострадало, нужно предпринимателям, чтобы продолжить работу на новом месте. Говоря о сроках восстановления торговой площадки и возвращения на нее арендаторов, Шемилина пояснила, что эта работа может затянуться на месяцы: для этого необходимо завершить все следственные действия, дождаться заключения всех надзорных органов. Так, после пожара в торговом центре "Максим" подобная работа велась с сентября 2019 года по июнь 2020 года.

В сентябре 2019 года более 160 предпринимателей, арендовавших торговые площади в торговом центре "Максим", пострадали из-за пожара в торговом центре. Магазины на верхних этажах здания пострадали от огня, на нижних - от воды в результате тушения. Генеральная прокуратура РФ после проверки заключила, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.