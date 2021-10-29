В Хабаровске осудили мошенницу в сфере туризма, похитившую около 12 млн рублей

ТАСС, 29 октября. Суд Хабаровска приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы мошенницу, похитившую около 12 млн рублей у покупателей турпутевок и банков, предоставлявших кредиты на покупку туров. Об этом в пятницу сообщается на сайте территориального УМВД.

"В Хабаровске оглашен приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве в туристическом секторе. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 46-летняя злоумышленница, работая представителем двух туристических компаний, которые были зарегистрированы на дочь и знакомую, совершала хищения денег клиентов и заемных денежных средств кредитных учреждений. <…> Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы составил порядка 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимая заключала договоры по продаже туристических путевок за границу, клиенты вносили полную предоплату, но обещанных туров не получали. Большинство потерпевших знали злоумышленницу, неоднократно приобретали у нее турпродукты, высоко отзывались о ее деловых и личных качествах. От противоправной деятельности злоумышленницы пострадали 26 клиентов, которые в общей сложности перечислили ей порядка 3,8 млн рублей.

Являясь представителем двух индивидуальных предпринимателей, гражданка заключила договоры о возможности привлечения заемных средств банков при продаже путевок. Используя паспортные данные и фотографии клиентов, женщина взяла в пяти банках 28 потребительских кредитов. В оригиналах документов она ставила поддельные подписи заемщиков, а полученные средства использовала по своему усмотрению.

Ранее подсудимая дважды привлекалась к уголовной ответственности за хищения мошенническим путем денег у клиентов туристических компаний. В рамках расследования уголовного дела был проведен комплекс почерковедческих экспертиз, изъята и проанализирована финансово-хозяйственная и банковская документация. Объем материалов следственных действий составил 23 тома. Суд постановил признать злоумышленницу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев.