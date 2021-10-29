В Красноярском крае полицейские обнаружили пропавших детей в автобусном гараже

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в автобусном гараже в поселке Балахта в Красноярском крае двух пропавших детей. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

В четверг в полицию обратились родители девятилетнего мальчика и семилетней девочки. Они сообщили, что дети не вернулись домой из школы. На их поиски подняли личный состав полиции, который прочесывал местность и опрашивал знакомых. В Балахте в это время температура воздуха опустилась до минус десяти градусов.

"Полицейские выяснили, что обычно дети возвращаются домой на автобусе. Было принято решение дополнительно проверить автобусный гараж. Каково же было удивление сотрудников, когда они увидели спокойно спящих детей на заднем сидении припаркованной маршрутки. Как оказалось, школьники по дороге домой уснули и даже не подозревали, что их ищут", - сообщил представитель ведомства.

Дети возвращены родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.