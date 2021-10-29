Мужчина, ограбивший 94-летнего ветерана в пригороде Красноярска, получил 5,5 года колонии

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Березовский районный суд Красноярского края приговорил к 5,5 года колонии жителя поселка Зыково, ограбившего 94-летнего ветерана Великой отечественной войны в апреле этого года. Об этом сообщили журналистам в краевой прокуратуре.

В дежурную часть полиции 5 апреля 2021 года поступило сообщение о том, что накануне в Зыкове Березовского района в одном из многоквартирных жилых домов злоумышленник избил мужчину 1926 года рождения, похитив 20 тыс. рублей. Ограбление ветерана вызвало большой общественный резонанс.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщала ранее депутат Березовского районного совета Марины Якубенко, нападение было совершено на Геннадия Губина, одного из двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в районе на тот момент.