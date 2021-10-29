{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб при пожаре на даче в Иркутской области

Еще один пострадал
© Егор Алеев/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Пожар в дачном доме под Иркутском, произошедший в ночь на пятницу, привел к гибели ребенка в возрасте 1,5 года, еще один ребенок пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В садоводстве "Юбилейный" в городе Шелехов горел дачный дом на одном из участков. <…> Хозяйка находилась на месте пожара. До прибытия пожарных подразделений женщина успела вынести из дома своих детей, успевших получить отравление угарным газом. В результате полуторагодовалая девочка скончалась, трехлетний мальчик госпитализирован. Еще один ребенок - семимесячная девочка - не пострадал", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Хозяйка дома рассказала дознавателям, что курила, находилась в состоянии алкогольного опьянения и оставила детей одних без присмотра.

Теги
РоссияИркутская область
Мужчина, ограбивший 94-летнего ветерана в пригороде Красноярска, получил 5,5 года колонии
Суд также удовлетворил иск о взыскании с грабителя материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей
Читать полностью