Ребенок погиб при пожаре на даче в Иркутской области

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Пожар в дачном доме под Иркутском, произошедший в ночь на пятницу, привел к гибели ребенка в возрасте 1,5 года, еще один ребенок пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В садоводстве "Юбилейный" в городе Шелехов горел дачный дом на одном из участков. <…> Хозяйка находилась на месте пожара. До прибытия пожарных подразделений женщина успела вынести из дома своих детей, успевших получить отравление угарным газом. В результате полуторагодовалая девочка скончалась, трехлетний мальчик госпитализирован. Еще один ребенок - семимесячная девочка - не пострадал", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Хозяйка дома рассказала дознавателям, что курила, находилась в состоянии алкогольного опьянения и оставила детей одних без присмотра.