Во Владивостоке после перебоев в горячем водоснабжении возбудили административное дело

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Дело об административном правонарушении возбуждено после продолжительного и неоднократного отсутствия горячей воды в многоквартирных жилых домах и трех дошкольных образовательных учреждениях Владивостока. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Приморья.

Прокуратура Владивостока провела проверку по факту отсутствия горячего водоснабжения для потребителей многоквартирных жилых домов по улицам Связи, Полярной, 50 лет ВЛКСМ, Гульбиновича, в том числе для трех дошкольных образовательных учреждений Первомайского района. Она показала, что была превышена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды потребителям, в связи с износом и многочисленными порывами теплотрассы неоднократно приостанавливалась подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения. Оборудование приходилось останавливать из-за того, что предприятие вовремя не приняло меры, чтобы выявить неисправности оборудования при формировании плановых ремонтных работ на 2021 год.

"По данному факту прокурор города директору МУПВ "ВПЭС" внес представление об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами")", - говорится в сообщении.

В настоящее время права несовершеннолетних детей восстановлены, горячее водоснабжение возобновлено, уточнила пресс-служба.