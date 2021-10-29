В Иркутской области против матери погибшего при пожаре на даче ребенка возбудили дело

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении матери полуторагодовалого ребенка, который погиб в результате пожара в дачном доме. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По факту пожара в Шелехове в отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, незадолго до пожара 23-летняя хозяйка дома курила и оставила окурки на линолеуме возле печи. Именно это место является очагом возгорания. Женщина уложила детей спать и ушла к соседке, где употребляла спиртные напитки. Спустя некоторое время она вернулась домой и обнаружила возгорание.

Прокуратура проводит проверку в связи с происшествием.

Пожар в дачном доме в Шелехове Иркутской области произошел в ночь на пятницу. Хозяйка находилась на месте происшествия. До прибытия пожарных женщина успела вынести из дома своих детей, которые получили отравление угарным газом. Полуторагодовалая девочка в результате умерла, а трехлетний мальчик был госпитализирован. Семимесячная девочка не пострадала. Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Женщина рассказала дознавателям, что курила в состоянии алкогольного опьянения и оставила детей одних без присмотра.

В новость была внесена правка (08:01 мск) - передается с уточнением возраста ребенка, который не пострадал, в четвертом абзаце, верно - семимесячная девочка