Арбитраж Иркутской области признал незаконной приватизацию газопровода в Ангарске

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области по иску прокуратуры признал незаконной приватизацию газопровода в городе Ангарске, обеспечивающего подачу газа в частные жилые дома. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В нарушение федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" газопровод передан по договору приватизации из муниципальной собственности в собственность газоснабжающей организации. Законодательством установлен запрет на приватизацию используемых по назначению объектов энергетики, предназначенных для обслуживания жителей поселения. <…> Арбитражный суд Иркутской области требования надзорного ведомства удовлетворил, признав договор приватизации недействительным", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС сообщили, что сделка была заключена в 2019 году. На тот момент через газопровод шла поставка газа в частные дома Ангарска, то есть он использовался по прямому назначению. Подача газа потребителям в связи с приватизацией инфраструктуры нарушена не была.

В прокуратуре также сообщили, что ситуация с газопроводом не является эпизодом мошеннической деятельности, выявленной в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарска. СК в четверг сообщил о задержании председателя этого комитета, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, с 2015 по 2016 год сотрудники комитета реализовывали преступную схему, которая предполагала незаконный переход права собственности муниципального имущества в интересах третьих лиц.