Фигурантам дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" вынесли приговор

КЕМЕРОВО, 29 октября. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Юлию Богданову к 14 годам колонии общего режима. Она признана виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели 60 человек при пожаре в торгово-развлекательном комплексе в марте 2018 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Богданову Юлию Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц") и ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). <...> Путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - сказал судья Николай Быданцев, оглашая приговор.

Суд признал технического директора ОАО "ККК" (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Георгия Соболева виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности по уголовному делу о пожаре и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии общего режима.

"Соболева Георгия Викторовича признать виновным в совершении преступлений по 238 ст. УК РФ и назначить лишение свободы на срок восемь лет и по ст. 219 УК РФ на срок пять лет. По совокупности преступлений путем частичного сложения, назначить наказание на срок 11 лет", - сказал судья Николай Быданцев.

Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии. Она признана виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности.

"Судденок Надежду Васильевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц) и ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По совокупности преступлений назначить наказание путем частичного сложения в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказал судья.

Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии по делу о пожаре. "Антюшина Сергея признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц"), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказал судья.

Приговор обслуживающим систему противопожарной безопасности

Суд признал виновными директора компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина и приговорил их к 6,5 и 5,5 года колонии общего режима

"Полозиненко признать виновным по статье 219 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев, Никитина признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 219 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 6 месяцев", - сказал судья Николай Быданцев, оглашая приговор.

Приговор пожарным

Суд признал пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина виновными в халатности при тушении пожара и приговорил их к пяти и шести годам лишения свободы соответственно. Бурсину вынесен более строгий приговор, так как на него были возложены функции руководителя тушения пожара.

"Бурсина Андрея Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Генина Сергея признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст 293 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет", - сказал судья Николай Быданцев, оглашая приговор.

Пожарные взяты под стражу в зале суда, так как ранее мера пресечения в отношении них была изменена с ареста на запрет определенных действий.

Обжалование приговора

Адвокаты пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина намерены обжаловать приговор.

"Конечно, будем обжаловать", - сказала защитник Генина Светлана Тарасюк, с ней согласился Александр Полковников, который представляет в суде интересы Бурсина.