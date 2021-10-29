В СК прокомментировали приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суд огласил первый приговор по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из которых дети. Он приговорил восьмерых обвиняемых к реальным срокам наказания.

Среди осужденных - генеральный директор "Зимней вишни" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

"Приговором Заводского районного суда Кемерова Богдановой назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 2,5 года, Судденок - 13,5 года лишения свободы и 2 года лишения права заниматься определенной деятельностью, Соболеву - 11 лет, а также лишение права заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года. Полозиненко и Никитин приговорены 6,5 и 5,5 года лишения свободы соответственно. Антюшин - к 8 годам лишения свободы. Генину и Бурсину назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы соответственно", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе предварительного расследования группой из более 100 следователей поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии. "Основной целью следствия было установление всех причастных лиц, в том числе и тех, кто способствовал трагическим последствиям", - сказала она. Для этого провели комплекс следственных экспериментов.

Так, в рамках правовой экспертизы исследованы нормативные правовые акты, связанные с вопросами противопожарной безопасности. "Ее заключение позволило определить, что правоотношения в этой области детально регламентированы. Исходя из этого, в совокупности с другими доказательствами следствие установило конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также то, что руководство регионального МЧС не проводило проверки по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, и дало их действиям правовую оценку", - сообщила Петренко. Следователи в результате тщательного анализа всех обстоятельств определили круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей. "Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - отметила представитель СК.

Второе дело

Сейчас судом рассматриваются уголовные дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее сына, заместителя начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светланы Шенгерей и генерального директора ООО "ИСК Ресурс" Никиты Чередниченко, начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григория Терентьева.

"Следственный комитет привлек к уголовной ответственности всех лиц, действия либо бездействие которых предопределили трагедию в "Зимней вишне", а также состоят в причинно-следственной связи с последствиями этого пожара", - отметила представитель СК.