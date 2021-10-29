Совладельца компании "Б. Ю. Александров" Юрия Изачика объявили в международный розыск

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сооснователь группы компаний "Ростагроэкспорт" Юрий Изачик - партнер скончавшегося около года назад основателя компании Бориса Александрова - объявлен в международный розыска рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, в розыск по этому делу также объявлен предприниматель Леонид Белиловский.

"Следствием вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск", - сказал собеседник агентства. По его словам, Изачик владел 100% долей в уставном капитале этой компании, уточнил источник.

Официальными комментариями органов следствия и представителей компании ТАСС пока не располагает.

О поступлении ходатайств о заочном аресте объявленных в розыск сообщается на официальном сайте Тверского суда Москвы. Пока они просто зарегистрированы, одно дело назначено к рассмотрению на 12:00 мск 9 ноября.

Компания "Ростагроэкспорт" была основана в 1995 году Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым, она объединяет три фабрики в Подмосковье, Саратове и Калининграде, на которых изготавливает кисломолочную продукцию и глазированные сырки. Самый известный бренд компании - "Б. Ю. Александров". После смерти Александрова в ноябре 2020 года в компании начался корпоративно-наследственный спор.

Изачик ранее подал два иска в Арбитражный суд Московской области к представителям топ-менеджмента компании. Как следует из исковых заявлений, Изачик, ранее являвшийся единственным участником ООО "Ростагроэкспорт", передал в июне 2021 года большую часть своей доли (85%) по договору дарения ответчикам, которые до того момента являлись руководящими сотрудниками предприятия.