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В Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ в отставке Белянин

По информации из правоохранительных органов, Анатолий Белянин в последнее время имел тяжелое заболевание

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством в подмосковной Ивантеевке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время", - сказал собеседник агентства.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

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