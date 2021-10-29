В Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ в отставке Белянин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством в подмосковной Ивантеевке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время", - сказал собеседник агентства.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.