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Телефонные мошенники обманули жительницу Москвы почти на 8 млн рублей

Они представились работниками прокуратуры

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Телефонные мошенники, представившись работниками прокуратуры, вынудили жительницу Москвы перевести им почти 8 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"27 октября в полицию обратилась женщина, которой позвонили якобы из прокуратуры и попросили перевести на их счета денежные сбережения для сохранности. Женщина перевела мошенникам 7,9 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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