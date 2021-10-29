Суд отказал в возвращении в прокуратуру дела певца Чельдиева, обвиняемого в экстремизме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Ростовский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, о возвращении дела в прокуратуру. Об этом в пятницу сообщил ТАСС адвокат Батраз Кульчиев.

Дело Чельдиева рассматривает Ростовский областной суд. Следующее заседание состоится 10 ноября. Защита настаивает на том, что в ходе следствия не был установлен мотив совершения Чельдиевым преступления экстремистского характера.

"Мы в суде заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Суд отказал нам. В соответствии с решением пленума Верховного суда о преступлениях экстремистской направленности обязательно должен быть установлен мотив совершения данного преступления. Это может быть межнациональная, политическая вражда. Суд сказал, что будет отсутствие или наличие мотива оцениваться в рамках итогового решения", - сказал собеседник агентства.

В мае 2020 года в отношении Чельдиева было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Этому предшествовало возбуждение дела против мужчины по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по защите населения. По версии следствия, 6 апреля в одной из социальных сетей подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавируса. Он также призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.

17 апреля Чельдиева задержали в Санкт-Петербурге и привезли в Северную Осетию. 18 апреля Ленинский суд Владикавказа избрал ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий, что "подразумевает возложение на него обязанности соблюдения запрета на организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, запрета покидать место постоянного проживания в течение месяца". При этом он ранее выпустил видеообращение с призывами к народному сходу во Владикавказе против мер самоизоляции.

20 апреля 2020 года у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На несанкционированном митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело. 21 апреля Промышленный суд Владикавказа оштрафовал певца на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации.