Молдавия отказала России в экстрадиции банкира Вячеслава Платона

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии отказалась выдать России обвиняемого в выводе из страны 500 млрд рублей Вячеслава Платона. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре МВД России.

"Генеральной прокуратурой Республики Молдова отказано в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что Плахотнюк, Платон и Усатый являются гражданами как России, так и Молдавии. "В случае экстрадиции обвиняемых, в соответствии с санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет", - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи Следственного департамента МВД России продолжают расследование уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые обвиняются в руководстве и участии в международном преступном сообществе и выводе из России путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей.