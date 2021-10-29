Суд оштрафовал на 5 тыс. рублей чиновника, оскорбившего красноярцев

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Мировой суд в Красноярске признал виновным советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего "плаксивым сбродом" людей, жалующихся на задымленность в городе, в оскорблении и оштрафовал на 5 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мировым судьей судебного участка №65 в Октябрьском районе г. Красноярска Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства.

В августе Агафонов на своей странице в Facebook резко выступил против людей, критически отозвавшихся на пост бывшего фигуриста Алексея Ягудина в Instagram. Спортсмен был в Красноярске в дни, когда город был задымлен от лесных пожаров в Якутии, и написал, что не заметил смога, этим он вызвал шквал комментариев в свой адрес. По итогам административного расследования прокуратура в отношении чиновника возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ ("Публичное оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили ТАСС, что Агафонов писал на своей личной странице и высказал там свои эмоции.