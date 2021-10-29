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При столкновении грузового поезда и "Газели" под Астраханью погиб один человек

Личность водителя автомобиля устанавливается

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Столкновение грузового поезда и автомобиля "Газель" произошло под Астраханью, схода вагонов нет, погиб водитель "Газели", сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

"29 октября в 10:50 (09:50 мск) поступило сообщение, что в Красноярском районе на регулируемом железнодорожном переезде "Дельта" произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля "Газель". Схода вагонов с путей нет. На месте от МЧС работают 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Погиб водитель "Газели", личность устанавливается", - говорится в сообщении.

Движение поездов в месте ЧП не перекрыто.

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