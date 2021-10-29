В Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге разыскивают водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полиция разыскивает водителя маршрутки по подозрению в изнасиловании пассажирки", - говорится в сообщении.

28 октября в правоохранительные органы обратилась 44-летняя потерпевшая. Она рассказала, что накануне вечером, возвращаясь с работы, села в маршрутное такси, при этом других пассажиров в салоне не было. Водитель заблокировал двери и увез женщину в неизвестном направлении. Предположительно в районе дома №2 на Сочинской улице мужчина, применив физическую силу, изнасиловал женщину. Полицией приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого.