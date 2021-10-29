На депутата от КПРФ Рашкина подали заявление в полицию за незаконную охоту

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в комитете.

"Сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области в ходе осуществления рейдовых мероприятий в Лысогорском районе области совместно с правоохранительными органами в рамках плана мероприятий "Биосфера" на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно в 23:00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин Валерий Федорович", - сообщили в комитете.

В машине, рассказали в ведомстве, обнаружили разделанную тушу лося и инструменты для разделки со следами крови, а в 40 метрах от автомобиля нашли шкуру, ноги и голову животного.

"Разрешение на его добычу представлено не было", - подчеркнули в охотнадзоре, уточнив, что "на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что гулял в лесу, нашел его и решил взять домой".

В региональном охотнадзоре отметили, что в соответствии с законом транспортировка добытой дичи без разрешительных документов запрещена, а на охотничье угодье, где находился Рашкин, квота добычи лося не устанавливалась. "Указанные события имеют признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Соответствующее заявление подано в отдел полиции", - заключили в комитете.