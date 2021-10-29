Участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" осудили на сроки от 12 до 17 лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в пятницу назначил четверым участникам действовавшей в Крыму ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" наказания в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в 2017 году в Бахчисарае местным жителем Сейтумером Сейтумеровым и еще одним лицом было организовано структурное подразделение террористической организации. В деятельности ячейки принимали также участие Осман Сейтумеров, Рустем Сеитмеметов и Амет Сулейманов. Мужчины склоняли местных жителей к участию в деятельности террористической организации, вели скрытную антиконституционную деятельность, проводились конспиративные собрания членов организации по изучению идеологии, а также распространение идей организации и вербовка новых лиц.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы: Сейтумерову С. Ш. назначено 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме, Сейтумерову О. Ш. - 14 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме, Сеитмеметову - 13 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме, Сулейманову - 12 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме", - сообщил представитель суда.

В суде добавили, что подсудимые не признали вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.