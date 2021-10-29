Совладелец "Б. Ю. Александров" не признает вину в принуждении к сделке

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сооснователь группы компаний "Ростагроэкспорт", производителя сырков "Б. Ю. Александров", Юрий Изачик не признает вину в принуждении к совершению сделки. Как уточнила ТАСС его адвокат Светлана Мальцева, бизнесмен не скрывался от следствия и находится на лечении в США.

"Мой подзащитный вину не признает, потому что абсолютно ни в чем не виноват. Сам факт возбуждения уголовного дела является исключительно очередным вмешательством правоохранительных органов в корпоративный спор. Юрий Александрович находится на лечении в США, следствие прекрасно знает о его местонахождении", - рассказала собеседница агентства.