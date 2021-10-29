Суд приговорил блогера Пыжа к пяти годам колонии за незаконный сбор секретных сведений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил блогера, участника диггерского объединения Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы за незаконный сбор средств, составляющих государственную тайну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Ленинградской области Андрея Пыжа. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконные получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в прокуратуре.

Как было установлено в суде, Пыж входил в диггерское сообщество и не имел допуска к государственной тайне. При этом в период с декабря 2018 года по август 2020 года блогер незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе.

Блогер, имеющий гражданства РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Ранее сообщалось, что в его деле речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом и не касаются оборонной или энергетической промышленности. Еще один источник агентства уточнял, что уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.