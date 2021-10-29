Госдума сможет заниматься делом Рашкина только после обращения генпрокурора

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Госдума может начать рассматривать вопрос о депутатской неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина только в случае, если генеральный прокурор обратится к спикеру Думы с соответствующим представлением. До этого момента уголовное дело в отношении депутата не может быть возбуждено. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

"Комиссия будет участвовать после того, как правоохранители разберутся. Возбудить дело уголовное в отношении Рашкина никто не может без согласия Думы. Если будет просьба генеральной прокуратуры по этому поводу, обращение на имя спикера Госдумы, тогда наша комиссия с учетом того, что в ее компетенцию входят мандатные вопросы, будет исследовать это дело", - отметил Аршба.

Он напомнил, что только генеральный прокурор может обратиться в палату с просьбой частично изъять иммунитет депутата, чтобы проводить следственные действия. При этом, подчеркнул Аршба, уголовное дело сейчас заведено именно по факту незаконной охоты.

"Если в результате у следствия будут вопросы к господину Рашкину, тогда генеральный прокурор лично - это конституционное требование - может и должен обратиться в парламент с просьбой разрешить проводить в отношении депутата следственные действия", - отметил глава комиссии.

Затем, добавил он, Госдума рассматривает это обращение, если палата посчитает факты, приведенные Генпрокуратурой, достаточными, то даст разрешение на проведение следственных действий, "чтобы у следствия и у правоохранительных органов сложилась полная картина - есть преступление или нет". "После этого, в случае если подтвердятся данные, генеральный прокурор обращается вторично с просьбой лишить депутата иммунитета и мандата для предъявления ему обвинения. Но пока до этого далеко", - сказал Аршба.

О деле

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин. Санкция ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью к ним поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, которые обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. По сообщениям полиции, мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он оказался, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.