Роскосмос еще не получил запрос предоставить Ливану фото, сделанные в день взрыва в порту

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Роскосмос пока не получал официальный запрос от президента Ливана Мишель Аун о предоставлении фотографий со спутников, сделанных в день взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

"Официальный запрос о предоставлении фотографий пока не поступал", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации также напомнили, что фотографии последствия взрыва со спутника "Канопус-В" были опубликованы в открытых источниках еще 5 августа 2020 года.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил подготовить материалы.

Ранее канцелярия президента Ливана сообщила, что Мишель Аун официально запросил у России фотографии со спутников, сделанные в день взрыва, произошедшего в порту ливанской столицы Бейрута в августе 2020 года.

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.