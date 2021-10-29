Ющенко заявил, что КПРФ сделает выводы после всестороннего изучения ситуации с Рашкиным

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. КПРФ проанализирует имеющиеся документы по ситуации со своим депутатом Валерием Рашкиным, которого подозревают в незаконной охоте в Саратовской области, и потом сделает официальные выводы. Об этом заявил ТАСС в пятницу секретарь ЦК партии, руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

"Мы, когда получим все документы, все материалы, будем делать тогда уже официальные выводы. Если это не провокация, а действительно действия, которые несовместимы с моральным обликом представителя партии, то партия будет делать определенные оценки", - сказал он, отметив, что пока "очень все похоже на провокационные действия".

По словам Ющенко, в партии в курсе публикаций видео, "на котором сразу всем сестрам повесили по серьгам: что Рашкин там пьяный, у него в багажнике лось, уже все заключения все сделали". "Ездил ли он за рулем, не ездил, был ли он выпивший, не был ли - никаких фактов, никаких официальных протоколов, никаких видеокадров мы не видели", - добавил он. "Естественно, мы соберем всю информацию полностью, аккумулируем ее", - заключил Ющенко.

О деле

Ранее в пятницу сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин. Санкция ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью 29 октября поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, которые обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. "Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать", - сказали в главке.

Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он оказался. В связи с этим составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ.

Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью. В отношении таких спецсубъектов предусмотрен особый порядок возбуждения дела. Как следует из ст. 447-448 УПК РФ, решение о возбуждении уголовного дела в отношении членов Совета Федерации или депутатов Государственной думы принимается председателем СК РФ с согласия Совета Федерации или Госдумы на основании представления генерального прокурора.