СК проверяет причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяется депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК по Саратовской области.

"По инициативе следственного управления СК по Саратовской области в связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа следователям регионального управления СК России переданы материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба)", - подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что в рамках дела проверяется причастность к произошедшему депутата Госдумы Валерия Рашкина.