Суд приговорил к 10 месяцам колонии блогера за провокационное фото на фоне храма в Москве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

"Сегодня в мировом судебном участке № 370 был оглашен приговор по делу Бобиева и Чистовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Именно о таком сроке наказания для подсудимых просил прокурор в ходе прений сторон.

Бобиев (настоящее имя Руслани Талабджон) опубликовал в соцсетях провокационное фото со своей подругой на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Они были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Замоскворецкий суд назначил им административный арест на 10 суток со штрафом 5 тыс. рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ. После задержания он публично извинился. Позже в их отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Статья предусматривает наказание до одного года лишения свободы.