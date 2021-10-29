Полиция задержала подозреваемого в похищении 14-летней девочки в Ряжске

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске Рязанской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления", - сказала она.

По данным СУ СК Рязанской области, вечером 26 октября к 14-летней девочке на улице в Ряжске подошел незнакомый человек. У них возникла перепалка, после чего мужчина принудительно поместил девочку в багажное отделение своей машины, после чего поехал по дороге сообщением Ряжск-Нагорное. Подросток смогла перебраться в салон автомобиля и покинуть машину через заднюю пассажирскую дверь. В результате инцидента девочка получила ссадины, ее здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ).