Следователь назначил медкомиссию для решения вопроса о содержании ректора "Шанинки" в СИЗО

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следователь вынес постановление о проведении медицинской комиссии по состоянию здоровья помещенного под домашний арест по делу о мошенничестве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева для определения возможности его содержания под стражей. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Севрук.

"Следователь вынес постановление о медкомиссии для того, чтобы определить, позволяет ли Зуеву состояние здоровья содержаться под стражей. Для этого моего подзащитного перевели в городскую больницу № 20, где существует так называемое стражное отделение, куда доставляют обвиняемых и подозреваемых, которые не могут содержаться в СИЗО по медицинским показателям. Насколько я понимаю, Зуева сейчас перевезли именно туда", - сказал адвокат.

13 октября Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Зуева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, отказавшись арестовать его, как того просило следствие. Одним из оснований для этого решения стали проблемы ректора со здоровьем. После этого прокуратура подала апелляцию на избрание домашнего ареста. Но незадолго до заседания в Мосгорсуде, в котором должна была рассматриваться жалоба, обвиняемого госпитализировали для проведения операции на сердце. В итоге заседание суда по апелляции надзорного ведомства перенесли.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Кроме Зуева, все содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.